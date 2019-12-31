Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı - Son Dakika
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Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı

5 saat önce

Elazığ'da "Mekke'nin Fethi " programı düzenlendi.

Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı, System.String[]

Elazığ'da " Mekke'nin Fethi " programı düzenlendi.


AGD tarafından "Mekke'nin Fethinin" 1389 yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Program, şiir, ilahi ve sinevizyonla devam etti.


Mekke'nin Fethin 1389 yıl münasebeti ile bir araya geldiklerini dile getiren Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, "Mekke'nin Fethi gönüller fethi demektir. Barış, sevgi, kardeşlik demektir"dedi.


Programa STK temsilcileri ve davetliler katıldı. - ELAZIĞ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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