Elazığ'da meralarda gübreleme çalışması - Son Dakika

Elazığ'da meralarda gübreleme çalışması

22.10.2020 11:04
Elazığ'da meralarda gübreleme çalışması, System.String[]

Elazığ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında belirlenen meralarda gübreleme çalışması gerçekleştirdi.

Elazığ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında belirlenen meralarda gübreleme çalışması gerçekleştirdi.

Tamamlanan çalışma kapsamında merkez, Palu, Kocancılar ve Karakoçan ilçelerinde 10 köydeki meralık alanlara 83 bin 400 kilogram gübre atıldı.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Şemsi Reşit Bilici de çalışmaları yerinde takip etti.

Bilici, yaptığı açıklamada meralık parsellerde toplam 83 bin 400 kilogram gübre atım işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Meralarda verimliliği artırmak için çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Bilici, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Kovancılar ilçesi Bayramyazı köyü, Karakoçan ilçesi Başyurt, Bulgurcuk ve Sarıcan köyleri ile Palu ilçesi Kasil köyünde toplam 8 gölgelik ve 8 takım sıvat yapımı da tamamlandı. Kaba yem temininin en ucuz yolu sahip olduğumuz meralar. Meraların verimini artırmak için Bakanlık olarak 'Islah ve Amenajman Projesi' uyguladığımız yerlerde gübreleme çalışmalarının yanında, münavebeli otlatma yapılmasını sağlayarak, ilkbahar erken ve sonbahar geç otlatmayı önlemek adına çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri ekim desteği verdik."

Elazığ'da meralarda gübreleme çalışması
Elazığ'da meralarda gübreleme çalışması

Karakoçan, Elazığ, Tarım, Palu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da meralarda gübreleme çalışması - Son Dakika Ekonomi

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