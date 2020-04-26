Elazığ'da merdiven boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Elazığ'da daire bakmak için girdiği inşaatın merdiven boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal A. (29) ailesiyle Olgunlar Mahallesi'nde yapımı süren 5 katlı bir inşaata, daire bakmak için girdi.



Bilal A, kucağında bir yaşındaki bebeği Kağan A. ile yukarı katlardaki dairelere bakmak için basamağı takılmamış merdiven kızağından çıkmaya çalıştı.

Ayağı kayan Bilal A. merdiven boşluğuna, kucağındaki bebeği ise kızağa düştü.

Ağır yaralanan Bilal A, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kağan A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.