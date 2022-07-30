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Hicret Mahallesi ile Güney çevreyolu bağlantısında hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu - Son Dakika

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