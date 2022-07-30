Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu - Son Dakika
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Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu

30.07.2022 16:58

Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu Elazığ'da oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, vatandaşları korkuttu.

Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, vatandaşları korkuttu. Hortum anı vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hicret Mahallesi ile Güney çevreyolu bağlantısında hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu - Son Dakika
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