Tinerciler yaktı, itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika
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Tinerciler yaktı, itfaiye ekipleri söndürdü

06.09.2022 15:08
Tinerciler yaktı, itfaiye ekipleri söndürdü

Elazığ'da metruk bir binada madde bağımlıları tarafından çıkarılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da metruk bir binada madde bağımlıları tarafından çıkarılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasarlı olan binaya giren madde bağımlıları bir süre sonra metruk binanın 3'üncü katında bulunan evin odasını yakarak olay yerinden kaçtı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tinerciler yaktı, itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tinerciler yaktı, itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika
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