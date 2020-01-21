Elazığ'da metruk ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da metruk ev yangını - Son Dakika

Elazığ'da metruk ev yangını

6 saat önce

Elazığ'ın Maden ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da metruk ev yangını, System.String[]

Elazığ'ın Maden ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Maden ilçesi Naldöken köyünde bulunan bir metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metruk evde yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede ilçeden olay yerine giden itfaiye ekibi yetersiz kalınca Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri takviye olarak sevk edildi. Olay yerine ulaşan takviye ekiplerin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

İtfaiye, Elazığ, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:32 Kaynak: İHA
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