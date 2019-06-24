Son Dakika Haberleri: Elazığ'da metruk evde yangın
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Elazığ'da metruk evde yangın

8 dakika önce

Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da metruk evde yangın, System.String[]
Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi'ndeki metruk bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında evde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:07 Kaynak: AA
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