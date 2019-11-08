Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Mevlit Kandili'nde camiler doldu
Son Dakika Genel Elazığ'da Mevlit Kandili'nde camiler doldu

Elazığ'da Mevlit Kandili'nde camiler doldu

7 saat önce

- Elazığ'da Mevlit Kandili'nde camiler dolduELAZIĞ - Elazığ'da Mevlit Kandili'nde binlerce vatandaş camilere akın etti.

- Elazığ'da Mevlit Kandili'nde camiler doldu

ELAZIĞ - Elazığ'da Mevlit Kandili'nde binlerce vatandaş camilere akın etti.

Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar kentte başta İzzet Paşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camilerin dolduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti. İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya da gecenin önemini hakkında bilgi vererek dua etti.

Yatsı namazının ardından cemaate süt ikram edildi.

Elazığ'da Mevlit Kandili'nde camiler doldu

Mevlit Kandili, Elazığ, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
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