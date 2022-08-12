Elazığ'da dönercilerin sıcakla imtihanı - Son Dakika
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Elazığ'da dönercilerin sıcakla imtihanı

12.08.2022 11:58
Elazığ'da dönercilerin sıcakla imtihanı

ELAZIĞ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ocak başında çalışan dönerci ustaları, günde 5 litre su tüketiyor.

ELAZIĞ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ocak başında çalışan dönerci ustaları, günde 5 litre su tüketiyor. Dönerci ustası Murat Çetin, 12 saat boyunca ocağın önünde olduğunu belirterek, "Dışarı 39 ila 40 derece gösteriyor. İçeride 65- 70 derece sıcaklık var. Sıcaktan dolayı işlerimiz de düştü. Bu yıl gerçekten çok sıcak geçiyor. İlk defa bu sıcaklıkları görüyoruz" dedi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, fırıncı, dönerci ve ızgara ustaları gibi işlerde çalışanları daha çok etkiliyor. Sıcağa diğer mesleklere göre daha çok maruz kalan, ancak geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda olan ustalar zor günler yaşıyor. Dışarıda termometreler 39 ila 40 dereceyi gösterirken, ocak başında çalışanlar ise 70 ila 80 derecelere ulaşan sıcaklıkla mücadele ediyor. Günlük 10 saatten fazla çalışan ustalar, 5 litre su tüketiyor.

20 yıldır dönercilik yaptığını belirten Murat Polat, "İlk kez böyle sıcaklık görüyoruz. Dışarı 39 ila 40 derece gösteriyor. İçeride 65- 70 derece sıcaklık var. Sıcaklıktan dolayı işlerimiz de düştü. Bu yıl gerçekten çok sıcak geçiyor. İlk defa bu sıcaklıkları görüyoruz. Döner ocağında yanıyoruz. 12 saat boyunca ocağın önündeyim" dedi.'SON YILLARIN EN SICAK DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ'Döner ustası Mehmet Çetin ise son yılların en sıcak dönemini yaşadıklarını ifade ederek, "Şu an hava sıcaklığı dışarıda 39 ila 40 derece. Bazen 43 derecelere çıkıyor. İçeride 80- 90 dereceyi görüyoruz. Bu sıcakta çalışan bütün arkadaşlara ve kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Günde yaklaşık 10 saat çalışıyoruz" diye konuştu.'OCAĞIN İÇERİSİNDEKİ ATEŞ 300 DERECE'

Fırıncı Hüseyin Arıkan da fırının içerisindeki ateşin 300 derece olduğunu belirterek, "Her yıl hava sıcaklıkları düşüktü. 39 ila 40 derecelerde. Biz daha fazla hissediyoruz. Ocağın içerisi 300 derece. Oranın sıcaklığı da bizi etkiliyor. Sıcaklıklar bu yıl çok yüksek" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Murat Çetin, Fırıncı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da dönercilerin sıcakla imtihanı - Son Dakika

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