Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depreme bir kadın doğum sırasında yakalandı - Son Dakika

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Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depreme bir kadın doğum sırasında yakalandı
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depreme bir kadın doğum sırasında yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:56 Kaynak: DHA
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depreme bir kadın doğum sırasında yakalandı
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