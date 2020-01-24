Elazığ'da meydana gelen deprem Osmaniye'den de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da meydana gelen deprem Osmaniye'den de hissedildi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen deprem Osmaniye'den de hissedildi

6 saat önce

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem Osmaniye'den de hissedildi.

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem Osmaniye'den de hissedildi.

Elazığ'da meydana gelen deprem Osmaniye'den de hissedildi

Osmaniye, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:51 Kaynak: AA
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