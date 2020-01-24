Elazığ'da meydana gelen deprem Osmaniye'den de hissedildi - Son Dakika

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Elazığ'da meydana gelen deprem Osmaniye'den de hissedildi
6 saat önce
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem Osmaniye'den de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:51 Kaynak: AA
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem Osmaniye'den de hissedildi.
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