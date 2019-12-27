Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir. Elazığ İl AFAD tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir."

(İHA)