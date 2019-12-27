Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir.

Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir. Elazığ İl AFAD tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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