Depremzedeler göl manzaralı çelik konstrüksiyonlu konutlarına yerleşti - Son Dakika
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Depremzedeler göl manzaralı çelik konstrüksiyonlu konutlarına yerleşti

03.08.2022 10:28
Depremzedeler göl manzaralı çelik konstrüksiyonlu konutlarına yerleşti

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar Gezin köyünde yaptırılan göl manzaralı çelik konstrüksiyonlu evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar Gezin köyünde yaptırılan göl manzaralı çelik konstrüksiyonlu evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede tamamlanan binlerce konut hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde yapılan 3 bin 375 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutların yüzde 50'si hak sahiplerin teslim edildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği Gezin köyünde de vatandaşlar göl manzarasına karşı yapılan çelik konstrüksiyonlu evlerine taşınmaya başladı. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşam imkanı sunuyor.

Yapılan evlere vatandaşları yerleştiğini ifade eden Gezin köyü muhtarı Turgut Eroğlu, "2020 yılında meydana gelen depremde 6 katlı bir binamız yıkıldı. Yıkılan binada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet yetkilileri en seri şekilde enkaz kaldırma çalışmalarını başlatarak enkazımızı temizledi. Kısa süre içerisinde ise deprem evlerimizin yapımına başlanıldı. Şuan itibariyle evlerimiz tamamlandı. Vatandaşlarımız evlerine yerleşmeye başladı. Devletimizden Allah razı olsun. Bizim buraya 108 tane ev yapıldı ve hepsinin hak sahibi var. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu evlerine yerleşti. Birçok vatandaşımız evlerinden memnun. Hele ki yazlıkçı vatandaşlar için konum olarak mükemmel bir yer seçtik" dedi.

"MANZARASIYLA MÜKEMMEL BİR EV OLMUŞ"

Evlerin genel anlamda çok güzel olduğunu aktaran vatandaşlardan Mehmet Şükrü Sayan, "Yaklaşık 6 ila 7 kişilik aile gruplarının kalabileceği evler. Evlerin içyapısı ile ilgili her hangi bir sıkıntımız yok. Hem göl manzarası hem de havası ile çok muhteşem bir yer. Allah devletimize zeval vermesin. Depremden hemen son bu evleri acil bir şekilde bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim etti. Bizlerde şuanda ailece burada yaşıyoruz çok memnunuz. Rabbim bir daha deprem yaşatmasın. Manzarasıyla mükemmel bir ev bizler memnunuz teşekkür ederiz" diye konuştu.

"DEVLETİMİZDE TÜM İMKANLARIYLA YANIMIZDA OLDU"

Vatandaşlardan Ferdi Elidar ise "2020 yılında bir deprem meydana geldi. Devletimizde tüm imkanlarıyla yanımızda oldu yaralarımızı sardı. Allah devletimizden razı olsun. Hemen bir proje ile göl manzaralı 108 adet deprem konutu yaptılar. Evlerimizde teslim edildi" ifadelerini kullandı.

(Yakup Sağlam - İHA)

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Kaynak: İHA

Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedeler göl manzaralı çelik konstrüksiyonlu konutlarına yerleşti - Son Dakika

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