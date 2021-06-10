Elazığ'da meyve ağaçlarının arasına ekilmiş 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda meyve bahçesine ekilmiş 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki meyve bahçesine Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu bahçeye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları incelemede meyve ağaçlarının arasına ekilmiş ve yeni sulanmış 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" ve "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı.