Elazığ'da MHP'li 5 meclis üyesi CHP'ye geçti

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Bedelli askerlikten devletin kasasına yıllık 5 milyar TL gelir bekleniyor

Hiç sulamadan aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi

Darbe girişimi davasında karar verildi! Cezaları belli oldu

Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz