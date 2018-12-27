Elazığ'da Midibüs Devrildi: 16 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs devrildi, 16 kişi yaralandı.
Elazığ
'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs devrildi, 16 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Malatya
karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kambay idaresindeki 06 FY 1830 plakalı midibüs, Malatya istikametine giderken, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada midibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis
ekipleri, kaza nedeniyle Malatya gidiş istikametine trafiği kontrollü olarak sağladı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:47 Kaynak: İHA
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