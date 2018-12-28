Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Midibüs Devrildi: 7 Yaralı

Elazığ'da Midibüs Devrildi: 7 Yaralı

19 dakika önce

ELAZIĞ'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, devrildi.

Elazığ'da Midibüs Devrildi: 7 Yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunun 60'ncı kilometresinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bingöl'den Elazığ'a giden 46 VD 605 plakalı midibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Ağaca çarparak durabilen midibüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kaza yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi'ne getirilerek, acil serviste tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:59 Kaynak: DHA

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