Elazığ'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Elazığ'ın Keban ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:44 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Keban ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Keban ilçesi Çırçır Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BU 310 plakalı midibüs ile 23 BJ 811 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İ
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ
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