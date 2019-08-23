Son Dakika Haberleri: Elazığ'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Elazığ'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Keban ilçesi Çırçır Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BU 310 plakalı midibüs ile 23 BJ 811 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İ


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Keban, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:44 Kaynak: İHA
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