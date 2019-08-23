Elazığ'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'ın Keban ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, Keban ilçesi Çırçır Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BU 310 plakalı midibüs ile 23 BJ 811 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İ



Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ