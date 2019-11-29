Son Dakika Haberleri: Elazığ'da midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Elazığ'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Elazığ'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ç. İdaresindeki 23 AAR 503 plakalı midibüs ile Osman P. İdaresindeki 06 AFZ 383 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Ataşehir, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
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