Elazığ'da mini terminalde bıçakla kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da mini terminalde bıçakla kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da mini terminalde bıçakla kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da minibüsün aracını sıkıştırıp kaza yapmasına neden olduğunu iddia eden sürücü ve arkadaşları mini terminalde kavga çıkarıp 2 kişiyi yaraladı.

Elazığ'da mini terminalde bıçakla kavga: 2 yaralı, System.String[]

Elazığ'da minibüsün aracını sıkıştırıp kaza yapmasına neden olduğunu iddia eden sürücü ve arkadaşları mini terminalde kavga çıkarıp 2 kişiyi yaraladı.


Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde yer alan mini terminalde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. trafikte minibüs şoförü T. T. yüzünden kaza yaptığını ileri sürerek minibüslerin kalktığı mini terminale geldi. Terminalde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu minibüs şoförü T.T. bıçakla, E.D. ise darp edilerek yaralandı. Kavgaya karışan A.K. ve arkadaşları kaza yaptıkları aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ekibi edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Elazığ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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