Elazığ'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

12.03.2022 13:51
Elazığ'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs aydınlatma direğine çarptı.

Elazığ'da sürücüsünün gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. idaresindeki 23 BF 243 plakalı minibüs, gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Malatya, Minibüs, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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