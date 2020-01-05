Elazığ'da minibüs bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da minibüs bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da minibüs bariyere çarptı: 3 yaralı

7 saat önce

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs bariyere çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolu'nun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UGT 35 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.


Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:39 Kaynak: İHA
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