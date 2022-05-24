Minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı

24.05.2022 18:38

Elazığ'da minibüs çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da minibüs çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yeri önünde park halindeki minibüsün çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu çalıntı minibüsü kent merkezinde bulan ekipler, araçtaki M.Ş.B. (34) ile A.B'yi (34) gözaltına aldı.

Devam eden soruşturma kapsamında hırsızlık olayında M.Ş.B. ve A.B'ye yardım ettiği gerekçesiyle Y.D. (37) de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları, adliyeye çıkarıldıkları esnada kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür ederek tehditte bulundular.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı minibüs de sahibine teslim edildi.

Minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı
Minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı
Minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı
Minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı
Minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı

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Kaynak: AA

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