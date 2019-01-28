Elazığ'da Minibüs Devrildi: 3 Yaralı

Elazığ'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.





Ramazan Kaya yönetimindeki halı yüklü 39 TD 113 plakalı minibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Bekçitepe köyü mevkisinde devrildi.





Kazada sürücü ile araçtaki Abdullah ve Songül Kaya yaralandı.





Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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