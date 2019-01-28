Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Minibüs Devrildi: 3 Yaralı

Elazığ'da Minibüs Devrildi: 3 Yaralı

14 dakika önce

Elazığ'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da Minibüs Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Ramazan Kaya yönetimindeki halı yüklü 39 TD 113 plakalı minibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Bekçitepe köyü mevkisinde devrildi.


Kazada sürücü ile araçtaki Abdullah ve Songül Kaya yaralandı.


Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58 Kaynak: AA

Ramazan Kaya, Diyarbakır, Elazığ, Güncel
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