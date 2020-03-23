Son Dakika › Güncel › Elazığ'da minibüs hastane duvarına çarptı: 9 yaralı - Son Dakika
Elazığ'da minibüs hastane duvarına çarptı: 9 yaralı
6 saat önce
ELAZIĞ'da freni boşalan minibüsün Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinin duvarına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
ELAZIĞ'da freni boşalan minibüsün Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinin duvarına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 23 HK 421 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte minibüsteki toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen minibüs ise otoparka çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:19 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi