Elazığ'da minibüs hastane duvarına çarptı: 9 yaralı - Son Dakika

Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 23 HK 421 plakalı minibüsün freni hareket halindeyken boşaldı. Sürücüsünün durduramadığı minibüs, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen minibüs ise otoparka çekildi.

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