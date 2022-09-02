Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunun 23. kilometresi Çağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. idaresindeki 23 HT 325 plakalı hafif ticari araç ile İ.D. yönetimindeki 23 ACE 450 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.