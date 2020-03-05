Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı, System.String[]

Elazığ'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0130 plakalı minibüs ile 23 P 0778 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:43 Kaynak: İHA
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