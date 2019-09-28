Son Dakika Haberleri: Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

41 dakika önce

ELAZIĞ'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Baskil karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özdemirli'nin kullandığı 23 BH 681 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Balıca idaresindeki 23 FU 114 plakalı minibüsle kafa kafa çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:22 Kaynak: DHA
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