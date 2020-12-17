Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
17.12.2020 18:13
Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Harput Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 44 NN 628 plakalı Tofaş marka otomobil ile N.E. yönetimindeki 23 S 0250 plakalı Ford marka minibüs çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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