Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

03.09.2022 18:28

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 8 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Zafran Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki LB OB 23 yabancı plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 23 K 4654 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken kazada 8 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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