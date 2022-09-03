Kaza, merkez Zafran Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki LB OB 23 yabancı plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 23 K 4654 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken kazada 8 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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