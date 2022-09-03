Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

03.09.2022 19:06
Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Y. idaresindeki 23 K 4654 plakalı minibüs, Yahya Kemal Caddesi Kanal Üstü Sokak kavşağında Yusuf K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çarparak devrildi.

Kazada devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Yusuf Y. ve bir kişiye ambulansta müdahale edilirken, 3 yaralı ise sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 19:06:46. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement