Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

02.08.2022 18:53

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0218 plakalı minibüs ile 23 DS 841 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, biri bebek 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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