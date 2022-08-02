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Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0218 plakalı minibüs ile 23 DS 841 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, biri bebek 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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