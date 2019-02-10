Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Minibüs Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Elazığ'da Minibüs Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

15 dakika önce

Elazığ'da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da Minibüs Otomobile Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.S. idaresindeki 23 AD 759 plakalı minibüs, E.N. idaresindeki 23 AAC 036 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:39 Kaynak: İHA

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