Üye Girişi
Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı

22.02.2022 11:04
Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Merkez İzzetpaşa Mahallesi Hozat Garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0273 plakalı minibüs yoldan geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs hafif yaralandı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı
Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı

YORUMLAR
500
Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı SİVAS'TA İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 12 YARALI SİVAS'TA İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 12 YARALI Lastiği patlayan minibüs ağaca çarparak durabildi Lastiği patlayan minibüs ağaca çarparak durabildi

Minibüs, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:00 Biden, kararnameyi imzaladı! Donetsk ve Luhansk'la artık ticaret yapılamayacak
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:11:50. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement