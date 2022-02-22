Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı

22.02.2022 18:17

Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandıELAZIĞ Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı

ELAZIĞ Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Merkez İzzetpaşa Mahallesi Hozat Garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0273 plakalı minibüs yoldan geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs hafif yaralandı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı
Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı
Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı

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Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika


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