Elazığ'da minibüsün kaldırımda yürüyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da minibüsün kaldırımda yürüyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

23.04.2022 17:47
Elazığ'da minibüsün kaldırımda yürüyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da yolcu minibüsünün kaldırımda yürüyen yayanın omzuna çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da yolcu minibüsünün kaldırımda yürüyen yayanın omzuna çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücünün ismi öğrenilemeyen 23 M 0353 plakalı yolcu minibüsü Rızaiye Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen yayanın omzuna çarptı.

Aracın yayaya çapma anı civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, minibüsün kaldırımda yürüyen yayaya çarpması ve bu kişinin yere düşmesi yer alıyor.

Ayağa kalkarak eliyle başını tutan yayaya, 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

YORUMLAR
500
Koltuğa oturdu ilk hedefi Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu Koltuğa oturdu ilk hedefi Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu Elazığ'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı Elazığ'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da minibüsün kaldırımda yürüyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:53:22. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da minibüsün kaldırımda yürüyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement