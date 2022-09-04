Elazığ'da minibüsün otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da minibüsün otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

04.09.2022 00:34
Elazığ'da minibüsün otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal Ç. idaresindeki 23 EH 964 plakalı minibüs, Zübeyde Hanım Caddesi Aspirin Kavşağı'nda Zeynel U. yönetimindeki 23 HF 504 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Bilal Ç. sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

YORUMLAR
500
Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da minibüsün otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:49 Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti
23:41 Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı
23:07 Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi tutuştu
22:54 Tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldüren patron teslim oldu
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
22:19 Kız Kulesi'nin restorasyon görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu
22:06 Kadıköy'de sahaya çıkan Batshuayi, Fenerbahçelileri selamladı
21:18 Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 00:34:35. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da minibüsün otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement