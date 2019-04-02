Elazığ'da Miraç Kandili'nde Camiler Doldu
51 dakika önce
Elazığ'da Miraç Kandili sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti.
Elazığ
'da Miraç Kandili
sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti. Türkiye
genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler olundu, dua edildi. Gecenin önemiyle ilgili İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
bilgi verdi. Yatsı namazı sonrasında İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da süt ikramı yapıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:11 Kaynak: İHA
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı İstifa Etti
313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor
17. Türkiye Spor Ödülleri Dünya Yıldızlarının Katılımıyla Sahiplerini Bulacak!
Galatasaray'da Luyindama, Fenerbahçe Derbisinde Forma Giyemeyecek