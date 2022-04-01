ELAZIĞ'DA MOBİL KANTİN PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA MOBİL KANTİN PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

01.04.2022 17:22

ELAZIĞ'da, kırsal kesimlerde kantini bulunmayan okullar için 'Kantinbüs' projesi hayata geçirildi.

ELAZIĞ'da, kırsal kesimlerde kantini bulunmayan okullar için 'Kantinbüs' projesi hayata geçirildi. Mobil kantin olarak tasarlanan minibüs, okullara giderek hizmet vermeye başladı. Kantin İş-Sen Genel Başkanı Okan Fırat, "Amacımız Elazığ'dan başlayan bu anlamlı projeyi Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarına ulaştırmayı sağlamak" dedi.

Kantin İş-Sen Elazığ Şubesi tarafından kırsal kesimlerde kantini bulunmayan okullarda kantin hizmeti sunulması için çalışma yapıldı. Bu kapsamda bir minibüs, 2 aylık çalışmanın ardından yeniden tasarlandı. Mobil kantinin açılışı için tören düzenlendi. Törene Kantin İş-Sen Genel Başkanı Okan Fırat, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vedat Demiral, STK temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Köyleri gezecek olan 'Kantinbüs'ün ilk durağı ise Baskil ilçesindeki Mustafa Bilbay İlk ve Ortaokulu oldu. Mobil kantini gören çocuklar, ailelerinin verdiği harçlıklarla alışveriş yaptı. Uygulamanın tüm Türkiye'de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

'AMACIMIZ PROJEYİ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRMAK'

Kantin İş-Sen Genel Başkanı Okan Fırat, kırsal kesimlerde okuyan öğrencilerin şehirdeki akranlarıyla aynı koşullara sahip olması amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Meslek örgütümüz her bir kantinci esnafına sağlıklı ve kaliteli hizmet vermeye yönelik bilinçlendirici eğitimler sunmaktadır. Kantinci esnafı kendi çocuğuna yedirmekten imtina ettiği hiçbir yiyeceği kantinde satmamakta, anne şefkati ile hizmet vermektedir. 'Kantinbüs'ün eğitim atmosferine sağlayacağı olumlu katkılarına başlangıç yapmak için bulunuyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecana tanık olmak benim için çok kıymetli. Dilerim çocuklarımızın üzerindeki bu ışıltı eğitim hayatlarının evresinde hep parlar. Amacımız Elazığ'dan başlayan bu anlamlı projenin Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarına ulaştırmayı sağlamak" diye konuştu.

ELAZIĞ'DA MOBİL KANTİN PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
ELAZIĞ'DA MOBİL KANTİN PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
ELAZIĞ'DA MOBİL KANTİN PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

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Kaynak: DHA

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