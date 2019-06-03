Elazığ'da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı
1 saat önce
Elazığ'da motosiklet çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
'da motosiklet çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir motosiklet çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri fail yada faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
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