Son Dakika Haberleri: Elazığ'da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elazığ'da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da motosiklet çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]
Elazığ'da motosiklet çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir motosiklet çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri fail yada faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı 81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi Yeğenini kurtarmak isterken bıçaklanan amca öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 16:54:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]