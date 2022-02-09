Üye Girişi
Elazığ'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

09.02.2022 16:24
Elazığ'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da park halindeki motosikleti çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da park halindeki motosikleti çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şehir merkezinde bir iş yeri önünde park halinde bulunan ve kurye amaçlı kullanılan motosikletin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin T.D. (22) olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheli, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
13:11 Kötü kokular gelen evden iki kamyon çöp çıktı!
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:32:11. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement