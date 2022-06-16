Elazığ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikametin önünden park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi G.B'yi (29) adresine düzenlediği operasyonda yakaladı.
Çalıntı motosiklet de şüphelinin adresinde bulundu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.
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