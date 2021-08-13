Elazığ'da motosiklet çaldığı ileri sürülen bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yapılan araştırmada, çalınan motosikletin Kovancılar ilçesinde ikamet eden M.Y'de olduğu tespit edildi.

Elazığ 'da motosiklet çaldığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık

Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor