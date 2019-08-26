Son Dakika Haberleri: Elazığ'da motosiklet denetimi
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Elazığ'da motosiklet denetimi

32 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekipleri 8 farklı noktada motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ'da motosiklet denetimi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri 8 farklı noktada motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ'da trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla jandarma trafik ve asayiş birimleri tarafından motosiklet denetimine yönelik uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde jandarma trafik ve asayiş timleri 8 noktada eş zamanlı motosiklet denetimi yaptı.


Kontrollerde, 117 motosiklet kontrol edildi, 11 araç sürücüsüne toplam 5 bin 780 lira ceza uygulandı, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:12 Kaynak: AA
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