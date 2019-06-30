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Elazığ'da motosiklet hırsızlığı,1 tutuklama

1 saat önce

Elazığ'da çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da motosiklet hırsızlığı,1 tutuklama, System.String[]
Elazığ'da çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir motosiklet çalındı.Motosikletinin çalındığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis, çalıntı motosiklet ile birlikte 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
Motosiklet, Elazığ, 3. Sayfa
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