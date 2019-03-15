Elazığ'da Motosiklet Hırsızlığı
1 saat önce
Elazığ'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Elazığ'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki yediemin otoparkında muhafaza altında bulunan iki motosikletin çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikletleri çalan şüphelilerin A.Ç ve N.S olduğunu tespit etti. İki zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
N.S'nin başka bir motosiklet hırsızlığının da faili olduğunu belirleyen ekipler, çalınan 3 motosikleti sahiplerine teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:30 Kaynak: AA
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