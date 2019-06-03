Elazığ'da motosiklet hırsızlığı
43 dakika önce
Elazığ'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:57 Kaynak: AA
'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde park halinde bulunan bir motosikletin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 kişinin kimliğini belirledi. Her iki şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada söz konusu çalıştı motosiklette bulunarak sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı