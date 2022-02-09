Üye Girişi
Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

09.02.2022 16:22
Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da kurye amaçlı kullanılan motosikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da kurye amaçlı kullanılan motosikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ve kurye işinde kullanılan motosikletin çalındığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi olarak tespit edilen T.D'yi (22) bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan T.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
16:04 Kuruluş Osman'da bugün neler olacak? Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak?
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:01:19. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement