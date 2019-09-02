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- Elazığ'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

4 saat önce

Elazığ'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralıELAZIĞ - Elazığ'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Elazığ'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü B.K idaresindeki 23 LN 060 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fevzi Süslü'ye çarptı. Kazada yaya ve motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fevzi Süslü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yapıp soruşturma başlattı.

Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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